Vrouwen schrikken van masturberende man op Nederlands strand

De man werd enkele uren na de eerste melding opgepakt en meegenomen naar het politiebureau. Het gaat om een 37-jarige inwoner van Vlaardingen. De man mocht ’s avonds weer naar huis. “Maar hij geldt nog steeds als verdachte, en het onderzoek loopt nog”, klinkt het bij de politie.

De politie heeft getuigenverklaringen opgenomen, en er is aangifte gedaan. Op openbare zedenschennis staat in Nederland een celstraf van maximaal drie maanden of een boete van maximaal 4100 euro. “Het hangt er in dit geval nog van af of de slachtoffers in kwestie minder- of meerderjarig zijn”, aldus de politiewoordvoerster. “Dat heeft gevolgen voor hoe zwaar het feit wordt gezien. Het zou ook nog kunnen dat er een passend zorgtraject wordt gezocht in plaats van een straf.”