Zorgen voor Elise Mertens vlak voor Wimbledon: heupprobleem dwingt haar tot opgave in Eastbourne

Elise Mertens (WTA 28) heeft maandag met last aan de heup opgegeven in de eerste ronde van het WTA-toernooi in Eastbourne in Groot-Brittannië (gras/780.637 dollar).

Minder dan een week voor Wimbledon stond Mertens tegenover de Tsjechische Karolina Pliskova (WTA 18), voormalig nummer 1 van de wereld. Onze landgenote won de eerste set met 7-6 (7/3), waarna ze de tweede set verloor met 3-6. Toen Pliskova met 0-3 leidde in de derde set wierp Mertens de handdoek in de ring.

De WTA verklaarde aan Belga dat de Belgische nummer 1 klaagde over pijn in de linkerheup. Mertens vertelde na haar nederlaag in de achtste finales van Roland Garros, op 4 juni, al over dat ongemak. Dat was overigens de laatste enkelpartij die ze tot nu heeft uitgespeeld. Sindsdien werkte ze wel nog twee dubbelmatchen af. Twee weken geleden zegde Mertens af voor haar eersterondepartij in het enkelspel in het Nederlandse Rosmalen, vanwege last aan haar rug. Met Wimbledon voor de deur is de fysieke toestand van Mertens dan ook zorgwekkend.