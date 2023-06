Herstelverblijf Curamant in Bree. — © rr

Bree

Amper één jaar na de opening vraagt Curamant in Bree al het faillissement aan. Het erkende herstelverblijf met zestig bedden is een zusterbedrijf van Triamant. Wat de gevolgen zijn voor personeel en patiënten, is nog niet duidelijk.