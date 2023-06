Vijftienjarige bestuurder uit Balen komt voor parketmagistraat na wilde achtervolging vanuit Heppen

De minderjarige bestuurder die vorig weekend een politiecontrole ontvluchtte in Heppen, werd na een wilde achtervolging in Balen gestopt. De vijftienjarige bestuurder uit Balen moet voor de parketmagistraat verschijnen. Die oordeelt welke gevolgen aan de feiten worden gegeven.

De spectaculaire achtervolging schrikte heel wat inwoners van Leopoldsburg en Balen op. Een 15-jarige uit Balen zat aan het stuur van de auto en hij probeerde te ontkomen aan een politiecontrole in Heppen. In zijn auto zaten nog een minderjarige en een passagier van achttien jaar. De politie ging achter de vluchtauto aan en kon die klemrijden in Balen.

(bvdl/maw)