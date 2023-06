Eerbetoon aan Theo Leenders die met pen en penseel zijn dorp Lanklaar vereeuwigde

Op de vooravond van Pinksteren vond de feestelijke opening van de tentoonstelling en de voorstelling van de kunstmap plaats in het prachtige, zonovergoten kader van het brugwachtershuisje, in aanwezigheid van familie en genodigden. Minister Lydia Peeters, nicht en buur van Theo Leenders, beschreef hem als bezieler van de hulpacties voor zuster Annie Peeters, missiezuster in Madagaskar, en als medeoprichter van GHK De Vreedsel. Zijn dochter Ria portretteerde Theo als vader en familieman die steeds klaar stond om te helpen. Dit gebeurde in alle eenvoud en bescheidenheid, want Theo was geen man die iets verwezenlijkte om in de kijker te lopen.Theo overleed op 23 september 2019 en liet een kleine schat aan tekeningen, etsen en schilderijen na. Zijn dochters Ria, Lut en Hilde besloten om samen met De Vreedsel deze werken tentoon te stellen in het brugwachtershuisje en iedereen een kans te geven om nog een blijvende herinnering te verwerven.Kristof Reulens, coördinator Erfgoed en Kunst van de stad Genk, belichtte de kunstenaar. Theo hanteerde een veelheid aan technieken. Tekenen was een dagdagelijkse bezigheid, zelfs een noodzaak. Zijn liefde voor zijn geboortestreek en de schoonheid van de natuur vormen de rode draad door zijn oeuvre. Dit vind je ook terug in de kunstmap. Negen drieluiken met ruim 40 illustraties nodigen uit om kennis te maken met Theo en te genieten van zijn werk.De tentoonstelling kende onlangs reeds veel succes en is in het brugwachtershuisje van Lanklaar nog te bezichtigen op de eerste en derde zondag van juli en augustus, telkens van 14 tot 17 uur. De kunstmap (15 euro) is daar ook te verkrijgen. U kunt ook terecht bij Brigitta Stevens, Oude Baan 44, 3650 Dilsen-Stokkem (tel. 089 758652).