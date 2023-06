Tot 44 graden in de schaduw: eerste hittegolf van de zomer doet Spanje zweten

De eerste officiële hittegolf van deze zomer doet de lokale bevolking en toeristen in Spanje kreunen en zweten. Voor grote delen van de Andalusische provincies Sevilla en Córdoba in het zuiden van het land heeft de nationale weerdienst Aemet maandag zelfs code rood afgekondigd. Daar wordt in de late namiddag 44 graden in de schaduw verwacht. Ondertussen naderde het kwik in Sevilla om 12.00 uur al de 40 graden.

Ook in andere delen van het land was het maandag al ondraaglijk warm. In Madrid, waar het de voorbije dagen zelfs ‘s nachts maar tot 22 of 23 graden afkoelde, was rond het middaguur maar weinig volk op straat. Mensen proberen de sterke zon te ontlopen door gebruik te maken van paraplu’s, waaiers en in de schaduw te zitten met koele waterflesjes in de aanslag. Tussen 16.00 en 19.00 uur wordt in de hoofdstad een temperatuur van 37 graden verwacht.

Vanaf dinsdag zouden de temperaturen iets moeten dalen na de piek op maandag, maar de hittegolf zal pas vanaf donderdag merkbaar afnemen. Tot die tijd gelden in veel regio’s van het land de alarmniveaus rood, oranje of geel.

In Spanje komen hittegolven in juni de laatste jaren vaker voor, zoals weerdienst Aemet opmerkt. “Behalve de huidige hittegolf hebben we in juni sinds 2011 al zes hittegolven meegemaakt. Tussen 1975 en 2010 waren er daarentegen maar vijf (juni)hittegolven”, klinkt het. “Eén ding is duidelijk: de door de mens veroorzaakte klimaatverandering zorgt voor meer extreme weersomstandigheden”, besluit expert Ruben del Campo.

© EPA-EFE