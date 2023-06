Economische Inspectie onderzoekt cashless polsbandjes

Sinds dit jaar zijn de papieren bonnen op de festivals in Werchter vervangen door een cashless betaalsysteem, waarbij bezoekers via een QR-code op hun polsbandje festivalmunten aankopen. Die kunnen ze dan opnieuw via de code uitgeven aan drank en eten. Op Werchter kost een ‘coin’ 3,5 euro. Ook Graspop (‘skullies’) en Tomorrowland (‘pearls’) werken met zo’n systeem.

Maar zoals er vroeger papieren bonnen konden overblijven, bestaat de kans dat je op het einde van een festival nog een tegoed hebt. Om dat terug te krijgen van de organisatie van Werchter, moet je 3,5 euro betalen. “Dat is een refund-fee”, zegt Nele Bigaré van organisator Live Nation. “Dat doen andere organisatoren ook. Soms ligt de vergoeding lager, soms hoger. Na afloop van dit festivalseizoen zullen we ook dat uitgebreid evalueren.”

Minister van Consumentenzaken Alexia Bertrand (Open Vld) zegt in Het Laatste Nieuws dat de Economische Inspectie nagaat of het bedrag van die vergoeding correct is. ‘Ik begrijp dat er hier hogere kosten zijn dan voor een gewone elektronische betaling, maar 3,5 euro – ofwel tientallen malen meer dan voor een standaard digitale transactie – lijkt me toch veel. Ik zal daarom objectief laten bekijken of die bedragen correct zijn.’

Live Nation raadt nog aan om geen foto’s van de QR-code te delen en het bandje te registreren om fraude te voorkomen.