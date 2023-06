Leerlingen Inspirocollege sluiten schooljaar af in Bobbejaanland

De leerlingen van het 2de jaar in het Inspirocollege sloten het schooljaar af met een tweedaags verblijf in Sporta Tongerlo.

Andere jaren gaan de leerlingen op buitenlandse reis naar Amsterdam en Rotterdam, waar ze ook in het schooljaar '23-'24 weer zullen verblijven, maar dit schooljaar werden de ‘tenten’ éénmalig opgezet in Tongerlo. De eerste dag was gevuld met allerlei groeps- en sportactiviteiten, door het hevige regenweer hoofzakelijk indoor. Deze activiteiten waarbij teambuilding centraal stond, waren enerzijds een fijne afsluiter van het schooljaar en anderzijds werd de socio-emotionele ontwikkeling van de leerlingen verrijkt. De tweede dag trok de groep naar Bobbejaanland en zo 'roetsjten' de leerlingen op een ontspannende manier de vakantie in.