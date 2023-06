COLUMN Limburgs Landschap - Van koninklijke bloede

Als er een vlinder is die volgens mij blauw bloed in de aderen heeft, dan is het toch wel de koninginnenpage. Niet alleen wegens zijn royalistisch klinkende naam, maar ook door zijn uiterlijk. Het is een plaatje. De prachtig roomkleurige vleugels met een – alsof het met een fijn penseeltje werd aangebracht – fijn zwart lijnenpatroon vallen dadelijk op. Maar als je dan de moeite doet om een exemplaar wat nader te bekijken, is het pas echt adembenemend. Een aantal van de vlakken die door het lijnenspel zijn uitgetekend, zijn opgevuld met bijna zilverkleurige tinten. Op de top van de vleugels heeft de kunstenaar – want wie zou dit anders bedacht hebben – met een subtiele beweging van zijn hand een veegpatroon gecreëerd. Op de achtervleugel gaat dat zilver over in een azuurblauwe band van verspringende vlakjes om in het midden te eindigen met een verrassende rode toets. De puntjes onderaan de vleugels zijn de gedroomde finale van deze geweldige creatie van de natuur. Het is je misschien nog niet opgevallen, maar ik ben een grote fan van deze dagvlinder.Als nectarliefhebbers kom je ze ook tegen op elke plant die vol met dit lekkere spul zit. Daarom dat in mijn tuin ook hier en daar een paar distels blijven staan. Maar daar kom je er niet helemaal mee. Want een vlinder krijg je enkel als je ook de rupsen hun ding laat doen. De vrouwelijke koninginnenpages – want hier zijn er inderdaad ook mannelijke koninginnen, gendergelijkheid draagt deze vlinder al eeuwen hoog in het vaandel – leggen een massa eitjes. Een per een kleven ze die vast aan een geschikte plant voor hun nakomelingen, een waardplant noemen we dat. Soms laten ze de eitjes ook gewoon uit de lucht vallen, las ik. Dat is als de eierlegster in kwestie het een beetje beu is, veronderstel ik. Want al die eitjes overal gaan verspreiden, lijkt mij een saaie job. Eenmaal die rupsen uit het ei kruipen, zijn het echte vreetmachines. Hun enige bezigheid is de planten waarop ze zitten kaal te eten. Vooral schermbloemigen zoals wilde peen, engelwortel, duizendblad of zevenblad. Laat dat nu net allemaal planten zijn die vaak in onze wegbermen voorkomen. Een goede reden om die zo bloemrijk mogelijk te maken en niet vaak te maaien. Deze koninklijke vlinders starten hun leven als het ware in – of laat ons zeggen: langs – de goot. Ze ondergaan daarvoor verschillende metamorfoses. Ze barsten – zodra ze weer een paar planten binnen hebben gespeeld – letterlijk uit hun vel. Elk nieuw pakje met een nieuw patroon. Van kleine zwarte niemendalletjes op weg naar een steeds kleurrijker wezen. Om dan als pop uit te groeien tot een schitterende vlinder. Modebewust en liefst zo opvallend mogelijk. Zoals het een echte koningin betaamd.Foto's: Maarten Drybooms - Dirk Hermans - Marie Huskens