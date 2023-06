70-jarigen van Opgrimbie in feeststemming

De tieners van Grömme van de jaren zestig die elkaar troffen in het feestdorp Klein Spanje, dat met zijn 3 kermissen in 2 zomermaanden wel altijd iets te vieren had, hebben het feesten niet verleerd. Troffen ze elkaar vroeger in de Erika bij Jeffie of in het jeugdhuis van de koster, de zaal of de tent van de twee muziekverenigingen, nu onderhouden ze hun sociaal contact via Facebook en Whatts-App. De jongens en meisjes van het gezegende jaar 1953 zijn nu bezadigde zeventigers geworden. Het groepsgevoel dat ze als tieners hadden, bezegelden ze met een feest toen ze veertig werden, en vijftig, ook zestig en vijfenzestig. Vorige zaterdag legden ze hun grijze haren netjes in de plooi voor de reünie van de 70-jarigen van Opgrimbie. Het Törp en de Heikant waren netjes verzameld op de groepsfoto.