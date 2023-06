Kids Café Ham viert 15-jarig bestaan in jeugdhuis De Stip

Vorige maand werd het 15-jarig bestaan van Kids Café Ham uitgebreid gevierd in en rond Jeugdhuis De Stip. Een zeer stevige tienerwerking die niet meer weg te denken is in het Hamse jeugdlandschap.

Niet enkel de huidige generatie was aanwezig: ook ex-Kids Cafeejers - zelfs van het eerste uur - kwamen een kijkje nemen en mochten zichzelf ontdekken op één van de 4 fotobanners. Of een praatje slaan met de mannen van de jeugddienst, de vrijwilligers en special guest Steve Roten. Op woensdag 2 april 2008 werd de allereerste Kids Café ingelegd in JH De Stip. Dit op voorstel van de Hamse kinderen na inspraakmomenten met de jeugddienst en straathoekwerker. Werkelijk jaar na jaar groeide deze tienerwerking uit tot een vaste waarde én begrip in de ruime omtrek van Ham.Het recept: je kiest zelf wat je hier wel of niet doet, samen met je (toekomstige) vrienden. In 2020 werd er zelfs opgesplitst in 3 leeftijdscategorieën en kwam er nog meer volk opdagen. Tijdens het schooljaar zijn er naast de workshops Make-A-Movie en de diverse uitstappen telkens 8 tot 10 aparte tienermomenten voorzien voor Kids Café VIJF, ZES & PLUS. Maanden met een opkomst van 100 tot 120 tieners zijn geen uitzondering. Foto's en after-movie te bekijken via www.jeugdraadham.be & https://www.youtube.com/@HAMJeugddienst