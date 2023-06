VIDEO. Emma Meesseman ontvangt een telefoontje van koning Filip: “Jullie hebben ons land trots gemaakt”

Voor ze straks terug naar België vliegen, kreeg Emma Meesseman eerst nog een belangrijk telefoontje. Niemand minder dan koning Filip belde haar op om haar en de andere Cats persoonlijk te feliciteren. “Ik heb gezien hoe trots jullie zijn en dat is heel terecht”, aldus de koning. “Jullie hebben ons land trots gemaakt en geschiedenis geschreven voor ons land. Basket is echt een nationale sport door jullie.” “Dat was het al, hé”, grapte Meesseman terug onder goedkeuring van haar ploegmaats. Koning Filip blikte uiteindelijk al vooruit op wat komen zal: “Nu kijk je wel uit naar de Olympische Spelen van volgend jaar, denk ik?” “Jazeker!”, antwoordde Meesseman. “Maar eerst nog wat genieten van deze titel.” (BVdB)