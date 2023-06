Tweede filmpje werpt nieuw licht op vechtpartij in Lanaken. — © TV Limburg

Lanaken

De zware vechtpartij in Lanaken afgelopen vrijdag waarbij vier gewonden vielen, was wellicht een reactie op een eerdere confrontatie. Onze redactie heeft de hand kunnen leggen op beelden waarin te zien is hoe een jongere wordt aangevallen door drie andere jongeren. De vechtpartij krijgt een vervolg een paar honderden meters verderop, daar wordt ook een vader erbij gehaald. Bij die tweede vechtpartij werd iemand neergestoken met een schroevendraaier. Een andere jongen werd met een stoeptegel op het hoofd geslagen.