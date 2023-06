STVV vangt bot bij BAS na omstreden beslissing over Elite-label voor jeugdwerking

STVV kreeg vorige maand te horen dat het opnieuw buiten de top-10 valt van clubs die tot de Elite A behoren. De jeugdploegen van de Kanaries moeten bijgevolg opnieuw in de ‘mindere’ Elite B-reeksen aantreden. Nochtans had STVV een grote sprong gemaakt bij de jaarlijkse beoordeling van de jeugdwerking. Het bleek echter net onvoldoende om de felbegeerde tiende plaats te bezetten die recht geeft op deelname aan de Elite 1-competitie.

Onder de radar

Een discutabele reglementswijziging, die onder de radar zou gebeurd zijn, zorgde ervoor dat STVV opnieuw naast het Elite A-label greep. Om die reden tekende STVV ook beroep aan, zo valt te lezen in het persbericht dat de Kanaries de wereld insturen. “De wijziging werd nooit besproken in het overlegorgaan, met name de Jeugdcommissie. We betreuren deze gang van zaken enorm”, aldus voorzitter David Meekers.

Het beroep bij het BAS haalde ondanks de duidelijke argumentatie van STVV niets uit. “Binnenkort bespreekt een werkgroep binnen de Jeugdcommissie het reglement voor het seizoen 2024-2025. Daar zullen we aandringen om de absurde regel in verband met het hoofdterrein te nuanceren”, aldus nog Meekers, die nog liet weten dat STVV blijft investeren in de jeugd. Zo start over twee weken de vernieuwing van het kunstgrasveld op het jeugdcomplex.