Brokstukken vliegen de lucht in tijdens doortocht krachtige tornado’s in Indiana, één slachtoffer overleden — © Reuters, KameraOne

Minstens twee tornado’s hebben zondag in de Amerikaanse staat Indiana een ravage aangericht. Op verschillende plaatsen werden wijken zwaar beschadigd tijdens de doortocht van de zware storm. Er viel zeker één dode, tientallen woningen zijn volledig vernield.

Onder meer in Greenwood en Bargersville was de situatie zeer ernstig. Zo tonen amateurbeelden hoe vele brokstukken door de lucht vlogen terwijl het natuurgeweld wild tekeerging. “Het hele dak ging omhoog en alle spijkers kwamen los”, vertelde John Keith, die zijn woning helemaal verwoest zag worden door de tornado. “Je kon het huis uit elkaar horen vallen, het was een nachtmerrie.”

Minstens 16.000 gezinnen zitten momenteel zonder elektriciteit. De hulpdiensten zijn ter plaatse om de nodige opvang te voorzien. Aan kijklustigen wordt ondertussen gevraagd om weg te blijven uit de getroffen gebieden.

(kmlo)