Jongen (15) die buurman doodstak krijgt in beroep toch straf: 220 uur gemeenschapsdienst

De toen 15-jarige jongen die zijn buurman in mei 2021 tijdens een ruzie doodstak, is door het hof van beroep toch veroordeeld voor doodslag. Hij krijgt een gemeenschapsdienst van 220 uur. In november vorig jaar werd hij door de jeugdrechter nog vrijgesproken “op grond van wettige zelfverdediging”, maar de rechter in beroep oordeelde dat daar geen sprake van was.

Andere buurtbewoners getuigden dat de twee het wel vaker aan de stok kregen. “De zaterdag ervoor hadden ze ook al een discussie over een banaliteit”, zei de overbuurvrouw een dag na de feiten. Maar de aanvaring op maandagavond werd er eentje met fatale gevolgen. De vijftiger stormde in een vlaag van woede de tuin van het gezin in. De jongeman, die op het moment van de feiten 15 jaar oud was, stak erna de buurman neer. Hij zakte voor het huis van de buren ineen en overleed ter plaatse.

De jongeman werd door de politie opgepakt en tijdens het onderzoek in een gesloten instelling geplaatst. In november 2022 besliste de jeugdrechter anderhalf jaar na de feiten om de jongen vrij te spreken “op grond van wettige zelfverdediging”. Hij handelde om zichzelf tegen de buurman te beschermen.

Geschoten met airsoftwapen

Het openbaar ministerie en advocaat Kris Vincke, die de familie van het slachtoffer bijstond, tekenden beroep aan tegen die beslissing. Het hof oordeelde nu dat er geen sprake was van wettige zelfverdediging, maar dat de jongen de feiten eerder zelf had uitgelokt. De jongen had een airsoftwapen waarmee hij twee keer op zijn buurman schoot vanuit zijn slaapkamerraam. Hierdoor stormde de buurman naar het huis van de jongen en duwde zijn moeder opzij.

“Het staat vast dat het slachtoffer pas uit zijn voortuin is gekomen nadat hij eerst werd beschoten vanuit het slaapkamerraam”, motiveert het hof in zijn arrest. Daarnaast stelde het hof vast dat niemand van de familie van de jongen ernstig verwondingen heeft opgelopen. “Uit niks blijkt dat de dader op enig ogenblik andere mogelijkheden overwogen of benut heeft, terwijl uit een eenvoudige lezing van het strafdossier wel blijkt dat hij verschillende gelegenheden heeft gemist om de confrontatie met de buurman uit de weg te gaan.”

Volgens het hof staat het vast dat de jongen op verschillende momenten kon vluchten. Bovendien stelt het hof ook vast dat de jongen naar de keuken is gegaan om een mes uit de keukenla te nemen en de buurman heeft neergestoken met de intentie om hem te doden.

Kans op recidive klein

Deskundigen zeggen echter dat de kans op recidive klein is en dat de jongen, die over enkele maanden 18 wordt, in de twee jaar na de feiten niet meer in aanraking is gekomen met het gerecht. Het hof legde hem als minderjarige de maximumstraf op van 220 uur gemeenschapsdienst. Als hij die niet uitvoert, moet hij voor drie maanden naar een geschikte afdeling van een gemeenschapsinstelling.