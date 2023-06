Dit zijn de goedkoopste én duurste supermarkten op je vakantiebestemming (en het is niet Auchan of Albert Heijn)

Hier in Vlaanderen weten de meeste mensen wel waar ze nu het goedkoopst hun boodschappen kunnen doen, maar wat is de goedkoopste supermarkt in je favoriete vakantieland? Wij zochten het uit én stelden vast dat het in Nederland niet de Albert Heijn is en in Frankrijk al zeker niet de Auchan.

Frankrijk: mispak je niet aan Auchan Aldi en Lidl zijn in Frankrijk de goedkoopste supermarkten voor A-merken, maar niet voor huismerken — © red Vakantieland nummer één voor de Belgen. Maar ook een populair land voor grensaankopen in de Auchan. Want dat is toch een goedkope supermarkt? Niet naar Franse normen, zo blijkt. “In de onderzoeken die we regelmatig doen, zit Auchan zeker niet bij de goedkoopste winkels”, zegt Gregory Caret van de Franse consumentenorganisatie Que Choisir. “Leclerc, U of Intermarché scoren op dat gebied beter.” Colruyt is er met 96 winkels ook actief, al is dat wel vooral in het noordoosten. In tegenstelling tot bij ons, hanteren ze er niet de laagsteprijsgarantie. “Wel een competitieve prijsstrategie”, zegt woordvoerster Eva Biltereyst. Daardoor zitten ze er ook wel bij de goedkoopste. Aldi en Lidl? “Die zitten niet altijd in onze prijsvergelijkingen, omdat ze een kleiner aanbod hebben, zeker wat A-merken betreft”, zegt Gregory Caret van Que Choisir. “Bij de A-merken die ze wel hebben, scoren ze goed en zitten ze bij de goedkoopste, al is het verschil maar klein hoor. Kijken we enkel naar huismerken, dan zijn ze wél duurder dan de goedkoopste huismerken van andere supermarkten.” Dat is opvallend, want hier in België zijn de discounters eerder gekend voor hun goedkope huismerken. Lokaal kunnen er ook wel nog prijsverschillen zijn volgens de grootte van de winkel of de locatie. In Saint-Tropez shop je duurder dan een paar kilometer erbuiten. Daarom heeft Que Choisir een handige digitale kaart die je hier gratis kan raadplegen. Tik je vakantiebestemming in en je vindt de goedkoopste supermarkt in de buurt volgens jouw profiel: gezin, single of met twee.

Nederland: je hebt een goede vriend aan Dirk Albert Heijn en Jumbo zijn heus niet de goedkoopste supermarkten van Nederland. — © red Albert Heijn of Jumbo, dat zijn toch de prijsbrekers in Nederland? Al een even fout vermoeden als bij de Auchan in Frankrijk, zo blijkt. Volgens vergelijkend onderzoek van de Nederlandse Consumentenbond met basisboodschappen of met A-merken ben je bij onze noorderburen het goedkoopst af bij de Dirk. Goed voor 131 winkels in Nederland. Waar die zijn, vind je hier. Daarna komen er nog een resem supermarkten die de gemiddelde Vlaming niet echt bekend in de oren zullen klinken zoals Hoogvliet, Vomar, of Deka. Drie ketens die vooral in het midden van Nederland actief zijn. En ook Lidl en Aldi zijn in Nederland goedkoper dan de AH en Jumbo. Spar is er dan weer het duurst. Bij die keten betaal je in Nederland 20 procent meer voor een gemiddelde winkelkar vol basisproducten. Terwijl dat bij Dirk 11 procent minder is. Bij het onderzoek naar de A-merken – dat dateert van april vorig jaar – zie je dat Lidl en Aldi niet in de ranking staan. Reden daarvoor is dat die minder nationale merken hebben.

Spanje: haal je vlees bij de één, je brood bij de ander Dit is een overzicht van de goedkoopste én duurste supermarkten in Spanje die landelijk aanwezig zijn, dus geen regionale of zeer lokale ketens. Het gaat om basisboodschappen met zowel huismerken als A-merken — © red Volgens de Spaanse ­consumentenorganisatie OCU zijn de ketens ­Family Cash, ­Alcampo en Supeco de goedkoopste. De duurste zijn dan weer de online supermarkt Amazon, Coaliment en Supercor. Ook Tifer en Dani behoren tot de goedkoopste, maar jammer ­genoeg voor ons, toeristen, zijn dat lokale ­supermarktketens die je niet overal aantreft. Dani is alleen te vinden in de Andalusische provincies Granada, Jaén, Almería en Málaga. Tifer heeft winkels in steden in Castilla y León. Family Cash heeft intussen een veertigtal filialen en zit vooral in het oosten van Spanje langs de kust. Alcampo maakt deel uit van de Auchan-groep en is wel landelijk aanwezig. Net zoals Supeco. De organisatie vergelijkt ook de prijzen van supermarkten tussen verschillende steden en streken. De duurste plekken om je inkopen te doen zijn Palma de Mallorca, Barcelona, Girona en Madrid. Binnen die steden zijn er ook wel verschillen. In Madrid – de duurste supermarktstad van Spanje – zou er een verschil van 70 procent zijn tussen de goedkoopste en duurste winkels. Inwoners zouden er volgens OCU jaarlijks liefst 3.529 euro kunnen besparen op hun boodschappen. In de goedkoopste stad – Cuenca in Castilië-La Mancha – is dat maar 485 euro. Nog interessant: OCU maakte ook een overzicht van welke aankopen je nu het best in welke supermarkt doet. Voor vis moet je naar Bonàrea of Alcampo, fruit en groenten zijn het goedkoopst bij Dani, vlees bij Family Cash en Tifer, brood bij Alimerka en Deza.

Groot-Brittannië: de juiste keuze kan je 40 euro schelen De discounters Aldi en Lidl zijn in Groot-Brittannië de goedkoopste ketens, wie er ook veel A-merken wil kopen, moet naar Asda. — © red De discounters Aldi en Lidl zijn aan de andere kant van het Kanaal onbetwist de goedkoopste, waarbij Aldi zelfs de grootste prijsbreker is. Consumentenorganisatie Which doet er maandelijks een prijsvergelijking en voor de twaalfde keer op rij ging de titel van goedkoopste supermarkt in mei naar Aldi. Waitrose is de duurste. Tenminste toch bij een vergelijking van een kleine winkelkar met 40 producten. Wanneer er gekeken wordt naar een winkelkar met 131 producten, vallen Aldi en Lidl wegens een kleiner aanbod uit de vergelijking en is Asda de goedkoopste, maar wordt de rangorde van de test met de kleine kar verder volledig gerespecteerd. Opnieuw is Waitrose de duurste, met Ocado en Morrisons als nummer twee en drie. De verschillen zijn best groot. Bij de kleine winkelkar betaal je bij Aldi (79,76 euro) en Lidl (81,98 euro) beduidend minder dan bij Waitrose (101,05 euro). Bij de grote winkelkar betaal je bij Asda 386,47 euro, bij Waitrose is dat 423,20 euro.

Italië: Eurospin, goed voor je vakantiebudget Bij de klassieke supermarkten is Famila het goedkoopst in Italië, bij de discounters is dat Eurospin. — © red Consumentenorganisatie Altroconsumo doet geregeld vergelijkingen van supermarkten. Wie alleen maar de goedkoopste huismerken wil, moet in Italië naar Aldi of Eurospin. Die zijn voor dat type producten 30 procent goedkoper dan ­Eurospar en 34 procent goedkoper dan Carrefour. Voor consumenten die gemengde aankopen doen met ­zowel huis- als A-merken, maakt Altroconsumo een opdeling tussen klassieke supermarkten én de discounters die ook daar een kleiner aanbod hebben. Bij de klassieke supermarkten zijn de ­Famila Superstore, de winkels van DOK en de gewone Famila de goedkoopste voor die gemengde aankopen. Het zijn ketens die niet overal in Italië aanwezig zijn. Famila heeft wel een handig kaartje met hun winkelpunten. Kijken we naar het kleinere aanbod van de discounters, dan is Eurospin het goedkoopste voor gemengde aankopen. Voor een gemiddelde winkelkar met basisproducten betaal je bij Aldi 2 procent minder dan het gemiddelde, en bij de duurste – ­Todis – zelfs 9 procent meer. Goed nieuws voor je ­vakantiebudget: ­Eurospin is met 1.150 verkooppunten alomtegenwoordig in Italië.

Griekenland: De goedkoopste feta? Vraag het aan de overheid “Hier hebben we geen overzicht van de goedkoopste en duurste supermarkt, maar creëerde de overheid een site/app die wekelijks de prijzen van de supermarkten bijhoudt”, zegt Nikolaos Tsemperlidis van de Griekse consumentenvereniging KEPKA. Die site is in het Grieks, maar met de vertaalfunctie van je browser – bij Google Chrome staat het icoontje rechtsboven naast de balk waar je het adres intikt – werkt die perfect. Wanneer je klikt op ‘producten’, kun je vervolgens nagaan hoeveel bijvoorbeeld een brood kost in alle supermarkten. En via de knop ‘huishoudelijke mand’ vind je zelfs een overzicht van een reeks basisproducten en kun je telkens de prijs per winkel checken. Zo zie je dat je voor spaghetti 1,22 euro per kg betaalt bij Lidl, terwijl dat bij Efood Market 1,94 euro is. Een fles Coca-Cola van anderhalve liter? Bij Masoutis is die het goedkoopst: 1,71 euro. De duurste winkel voor die fles is AB, daar tel je 1,85 euro neer.

Duitsland: Alle wegen leiden naar Aldi Voor basisboodschappen is Aldi Süd volgens een kleinschalig onderzoek de goedkoopste keten — © red Grootschalige en recente prijsvergelijkingen tussen alle supermarkten vind je maar moeilijk in Duitsland. Het Deutsches Institut für Service-Qualität deed onlangs wel onderzoek naar de tevredenheid van discounterklanten over de prijzen. Wat net zoveel is als de vraag stellen hoe goedkoop de winkels zijn. De keten Penny kwam daar met een tevredenheidsscore van 79,3 als beste uit, gevolgd door Aldi Süd (79,1), Lidl (78,4) en Aldi Nord (76,6) waaronder ook de Belgische Aldi-keten valt. NP Discount was op het vlak van prijstevredenheid (69,4) de slechtste van de klas. De Duitse site ‘infranken.de’ doet ook regelmatig een klein vergelijkend onderzoek. In oktober vorig jaar checkten ze de prijs van 20 producten in vijf supermarkten. Aldi Süd (61,27 euro) kwam er toen als goedkoopste uit, de duurste was Rewe (74,03 euro). Rewe is na Edeka (69,39 euro) de tweede grootste supermarkt van Duitsland. De kans dat je een van die twee tegenkomt op vakantie, is dus groot, maar het is de moeite om een goedkopere winkel zoals Aldi te zoeken.