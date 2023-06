60 miljoen mensen bedreigd door hongersnood in Noordoost-Afrika

In de regio de Hoorn van Afrika zijn meer dan 5 miljoen kinderen jonger dan 5 jaar ondervoed. In Somalië en Zuid-Soedan hebben duizenden mensen vaak maar een paar keer per week de kans om iets te eten. Ook in Eritrea, Soedan en Oeganda is de situatie volgens de VN schrijnend.

De crisis wordt onder meer veroorzaakt door de nasleep van de coronapandemie, gewapende conflicten, uitbraken van ebola en cholera en de hoge voedselprijzen. Liefst 60 miljoen mensen dreigen dit jaar te verhongeren, terwijl dat in 2016 nog 26 miljoen mensen waren.

Het Wereldvoedselprogramma benadrukt dat er meer geld nodig is. Eerder stelden de VN dat er zeker 178 miljoen dollar (163 miljoen euro) nodig is en daarvan is intussen slechts 20 procent gedoneerd.