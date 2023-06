Duitse vrouw vervolgt AstraZeneca voor mogelijke vaccinatieschade na Covid-vaccin

De vrouw beweert dat ze haar gehoor verloor nadat ze in maart 2021 haar vaccinatie had gekregen. Ze was op dat ogenblik veertig jaar. De beide partijen slaagden er niet in om buiten de rechtbank tot een minnelijke schikking te komen, waardoor de rechtbank in Mainz, ten zuidwesten van Frankfurt, zich over het dossier moet buigen.

De vrouw zegt dat ze onmiddellijk na de injectie haar vingers voelde tintelen en haar gezicht gedeeltelijk verlamd was. Ze voelde zich daardoor alsof ze net een beroerte had gehad. De advocaten van de farmareus vroegen de rechtbank om het dossier af te wijzen.

Op 21 augustus zal de rechtbank laten weten of het nodig is om experten aan te stellen. De rechter liet ook weten dat mogelijk op diezelfde datum een definitief oordeel zal volgen in de procedure.