Tijdens een bezoek aan het Rijksarchief doen we een bijzondere ontdekking: niet álle sporen van het moorddossier zijn blijkbaar gewist. Ook duiken we in het krantenarchief, op zoek naar aanknopingspunten. En dan blijkt dat de moord op Neske geen alleenstaand geval was. Sterker nog: Limburg werd in de jaren 70 geteisterd door een ware moordgolf.