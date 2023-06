Lokaal omleidingen door asfalteringswerken in Lozen en Kaulille

Dinsdag freest men het asfalt af in beide richtingen vanaf de Zavelstraat tot de Marsestraat/Winterdijkweg in Kaulille. Nadien legt men een nieuwe asfaltlaag aan. Aan de Kleine Marsestraat wordt de rijweg inclusief het fietspad geasfalteerd. Na de asfalteringswerken worden er nieuwe wegmarkeringen aangebracht.

Op 30 juni wordt er in Lozen en in de richting Hamont-Achel een nieuwe asfalttoplaag met belijning voorzien. De werfzone situeert zich vlak na de bocht van de gewestweg richting het kruispunt met de Lozerstraat. Tijdens de werken gelden er tijdelijke minderhindermaatregelen. Fietsers en voetgangers volgen de lokale omleiding. De Steenweg op Kleine Brogel wordt tijdens de werken vanaf de Zavelstraat tot vlak na de Kleine Marsestraat afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Verkeer volgt in beide richtingen een omleiding tussen Kaulille en Kleine-Brogel. Omwonenden moeten hun voertuigen buiten de werfzone parkeren. Ook de werfzone aan Lozerheide wordt tijdens de werken afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Er is een omleidingsroute via Kaulille.

