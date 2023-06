Zeventiger betast poetsvrouw (40) aan borsten en krijgt celstraf: “Ze liep zelf tegen me aan”

De feiten dateren van 10 juni 2021. Sinds een maand verving de huishoudhulp haar collega bij de zeventiger en zijn vrouw. De man zou die dag eerst nog avances gemaakt hebben, door te zeggen dat de poetsvrouw niet onzeker moest zijn en dat ze er goed uitzag. Maar op het einde van haar shift, toen de echtgenote van de zeventiger de woning had verlaten, liep het volgens de poetsvrouw volledig uit de hand.

De man nam haar vast aan haar arm en terwijl de vrouw zich probeerde los te wringen, ging hij met zijn andere hand onder haar topje en betastte hij haar borsten, zo staat in het vonnis te lezen. De poetsvrouw lichtte meteen haar werkgever in over de feiten maar ze stelde vast dat er niets gebeurde, waardoor ze op 16 juni zelf naar de politie stapte om haar verhaal te doen. De vrouw tilde zwaar aan de feiten omdat ze op 11-jarige leeftijd ook al slachtoffer was geworden van de handtastelijkheden van haar stiefvader, zo verklaarde ze. De dokter stelde vast dat ze emotioneel en angstig was. Verder had ze ook een blauwe plek op haar bovenarm.

Ongeloofwaardige verklaringen

De zeventiger ontkende de beschuldigingen met klem. Eerst verklaarde hij dat het allemaal leugens waren en dat hij haar nooit had aangeraakt. Vervolgens gaf hij wel toe, maar nuanceerde hij de feiten. Volgens hem was de aanraking aan de borsten van de vrouw per ongeluk gebeurd. Tijdens de behandeling van de zaak voor de Tongerse rechter, gaf hij nog een andere uitleg. “De doorgang tussen de keuken en de wasplaats is heel smal. Ik had mijn handen vol en ik stond geblokkeerd tegen de kast toen ze met haar borsten vooruit tegen me aanliep. Ze deed onnodig een stap naar voor, ze wilde tegen me aanlopen. Hoe meer ik erover nadenk, hoe vreemder ik het vind.”

Maar omdat de man zijn verklaringen steeds wijzigt, vond de rechter dit ongeloofwaardig. “De manier waarop de burgerlijke partij de aanraking beschrijft, is wel consistent”, aldus de rechter in het vonnis. Volgens hem zijn de feiten dan ook bewezen. Hij veroordeelde de zeventiger tot een celstraf van zes maanden met uitstel en een ontzetting uit de rechten voor vijf jaar. De poetsvrouw krijgt een schadevergoeding van 500 euro.