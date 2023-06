Mirko Licata nieuwe coach van Belisia: “Een man van de streek”

Met Licata kiest het bestuur voor een man met ervaring in tweede afdeling. De voorbije seizoenen was hij actief bij Hades. “Daar heeft hij bewezen dat hij een ploeg kan smeden én resultaten kan neerzetten. Bovendien is hij een man van de streek, want hij woont in Genoelselderen. We denken dan ook dat we de juiste man gevonden hebben”, zegt sportief verantwoordelijke Raf Kerkhofs. Mirko Licata brengt Bart Therie mee als T2. (rusm)