Zware brand op industrieterrein in Lummen: ramen en deuren gesloten houden

Lummen

Op het industrieterrein in Lummen woedt een zware brand. De zwarte rookpluim is goed zichtbaar in de wijde omgeving, en ook van op de snelweg. Het vuur is maandag rond 14 uur uitgebroken tijdens dakwerken bij de firma Purotas in de Dellestraat. De brandweerkorpsen zijn met man en macht onderweg. De werknemers uit de omliggende bedrijven zijn geëvacueerd. De brandweer vraagt om ramen en deuren gesloten te houden.