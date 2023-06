Kinrooi

Jeroen Vermeulen (29) uit Peer, arbeider in de bouw

Nikomi Claessens (27) uit Ophoven, kapster

Kinderen: Nyjuma (4) en Linaya (2)

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “We hebben elkaar tien jaar geleden ontmoet tijdens een avondje stappen in De Bazaar in Bocholt: het was liefde op het eerste gezicht”, lachen Nikomi en Jeroen. (pabr)

