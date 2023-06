Verklaring van rechten bij arrestatie voortaan in begrijpbare taal

Wie gearresteerd wordt op verdenking van een misdrijf, heeft een aantal rechten, en de politie moet die persoon daarop wijzen. Tot nu toe gebeurde dat via een document dat vier bladzijden lang was, en behoorlijk ingewikkeld. Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne heeft die verklaring nu laten herwerken tot een eenvoudiger en beter begrijpbaar document, dat maandag is voorgesteld bij de politie Brussel Noord.

De huidige verklaring van rechten werd ingevoerd in 2016, maar bleek toe aan een grondige herziening, want deze was niet altijd verstaanbaar voor verdachten. Een werkgroep met experten, met onder meer magistraten, politiemensen, advocaten, en ngo’s heeft de voorbije maanden de verklaring geëvalueerd en aangepast, met bijzondere aandacht voor het gebruik van helder en eenvoudig taalgebruik. Ook het formaat en de presentatie van de informatie zijn aangepast. De inhoud van de verklaring van rechten blijft ongewijzigd en stemt overeen met wat de wet bepaalt.

“Een algemeen rechtsbeginsel luidt dat iedereen verondersteld wordt de wet te kennen, maar we weten allemaal dat dit in de praktijk niet zo is”, zegt minister Van Quickenborne. “Het is aan justitie en politie om de mensen hun rechten helder uit te leggen, in eenvoudig taalgebruik. We lanceerden daarvoor onder meer het project ‘Klare Taal’, waarbij we de brieven die Justitie verstuurt aan de burger onder de loep nemen en veel eenvoudiger opstellen, zodat iedereen ze kan begrijpen. Ook deze herziening van de verklaring van de rechten behoort tot dat project. Door op een heel heldere en eenvoudige manier die rechten te tonen en uit te leggen, garanderen we maximaal de rechten van burgers.”

Proefproject

De politiezone Brussel Noord, de zone Namur Capitale en de politiezone Limburg Regio Hoofdstad gaan bij wijze van proefproject vanaf oktober 2023 aan de slag met het nieuwe model. De politiemensen krijgen ook een infosessie over hoe ze de verdachte over hun rechten moeten informeren. Vanaf 2024 moet elke politiezone dit nieuwe model gebruiken. Het model zal ook in groot formaat worden uitgehangen in de verhoorlokalen.

Om de effectiviteit van het nieuwe model te evalueren, zullen de Université Catholique de Louvain (UCL) en de Katholieke Universiteit Leuven (KUL) gedurende acht maanden een onderzoek voeren. Een steekproef van verdachten en professionals zullen op vrijwillige basis worden geïnterviewd door studenten criminologie onder toezicht van hun universiteiten, de politie en de dienst Strafrechtelijk Beleid van de FOD Justitie. Het doel is om het effect van het nieuwe model te beoordelen. Na de proefperiode wordt het model nog aangepast waar nodig.