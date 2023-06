Sint-Truiden

Steven Biets (28),uit Sint-Truiden, industrieel onderhoudstechnieker

Laurika Rosiers (23) uit Sint-Truiden, leerkracht secundair onderwijs

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “Wij hebben elkaar toevallig via Instagram leren kennen. ”Toen bleek dat we beiden van Sint-Truiden waren, zijn we beginnen daten.” (jcr)

