BV Hotspot. Niels Destadsbader schreeuwt Belgian Cats naar overwinning, Natalia maakt zich klaar voor ‘The voice van Vlaanderen’

Onze BV’s hebben er alweer een bewogen weekend op zitten. Zo daverde heel België zondagavond toen de Belgian Cats voor het eerst Europees kampioen werden. Het hele team feestte erop los en coach Rachid Méziane kreeg een koude waterdouche in de kleedkamer van de dames. Natalia en Metejoor namen dit weekend dan weer de nieuwe afleveringen op voor The voice van Vlaanderen. En Thibaut Courtois hield een heuse pre-party in Frankrijk voor zijn trouw met Mishel Gerzig.