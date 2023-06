Het terrein (vooraan) ligt vlakbij basisschool De Horizon, het zwembad en de kerk in Rotem. — © Sven Dillen

Dilsen-Stokkem

In het centrum van Rotem gaat huisvestingsmaatschappij Landwaarts een weiland aan de Hiegaetsweg verkavelen. In het gebied is er ruimte voor 40 nieuwe woningen.