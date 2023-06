NMBS zoekt nog 250 treinbestuurders

Van de 400 vacatures voor treinbestuurders in 2023, kon spoorwegmaatschappij NMBS er intussen 150 invullen. Momenteel zoekt ze nog 250 bestuurders, het gros daarvan in de provincie Antwerpen.

Voor de provincie Antwerpen zocht de NMBS een zestigtal bestuurders, waarvan er reeds twintig werden gevonden. Het gaat om de grootste aanwerving voor de provincie in lange tijd. Tijdens een ‘ontdekkingsdag’ op woensdag 5 juli in Antwerpen-Centraal kunnen kandidaten in een simulator een trein besturen. Ook in de andere provincies wordt zo’n dag georganiseerd.

“Het is vooral omwille van de uitbreiding van ons treinaanbod rond Antwerpen dat we hier extra bestuurders nodig hebben”, duidt woordvoerder Dimitri Temmerman. “Daarnaast is er nog het personeel einde loopbaan is en vervanging vraagt.”

Loon

Als troeven van de job schuift de spoorwegmaatschappij het loon, de vrijheid en de verantwoordelijkheid naar voren. “Met 1.600 passagiers in een volle trein komt een bepaalde responsabiliteit kijken”, aldus nog Temmerman. “Daarnaast verdient een bestuurder ongeveer 2.300 euro netto.”

Wie zich inschrijft voor de ‘ontdekkingsdag’, wordt door NMBS gecontacteerd en krijgt een tijdstip wanneer hij of zij wordt verwacht in het station Antwerpen-Centraal. De opleiding voor bestuurder is betaald en duurt ongeveer tien maanden. Enkel een diploma middelbaar onderwijs is verplicht. “Heel wat mensen maken een overstap uit een totaal andere sector”, besluit Temmerman.

NMBS kondigde begin dit jaar 1.600 vacatures aan. Intussen werden ongeveer 1.000 mensen geselecteerd, waarvan het merendeel is gestart. Net zoals de bedrijven in de haven, kampt ook de NMBS met een krappe arbeidsmarkt. In totaal beschikt de spoorwegmaatschappij over zowat 3.000 bestuurders op 3.800 treinen.