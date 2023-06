Man opgepakt na poging tot dubbele moord en schieten naar politie in Waalse Walcourt

De politie in Charleroi heeft een man opgepakt die verdacht wordt van een poging tot dubbele moord in Walcourt. Eén slachtoffer belde de politie en kon de vermoedelijke dader identificeren. Even later bood die man zich aan in het ziekenhuis met een schotwonde en toen de politie tussenbeide kwam, opende hij het vuur op hen. De man werd opgepakt.

De politie kreeg tijdens de nacht van zaterdag op zondag, rond middernacht, melding van een dubbele poging tot moord in het Domaine du Bois de Baconval, in Gourdinne, een deelgemeente van Walcourt. Een van de slachtoffers belde de politie en kon een duidelijke beschrijving geven van de vermoedelijke dader.

Ongeveer gelijktijdig bood die man zich aan op de spoeddienst van het ziekenhuis in Charleroi. Hij had een kogel in de voet gekregen. De speciale eenheden van de politie besloten daarop om zowel het slachtoffer als de vermoedelijke dader te gaan intercepteren. Aangekomen in het ziekenhuis, bleek dat de mogelijke dader drie vuurwapens op zak had. Hij gebruikte een daarvan om het vuur te openen tegen de politie. Die slaagde er toch in de man te arresteren.

Er wordt een onderzoek naar de man gevoerd voor dubbele poging tot moord en verboden wapenbezit. Een wapendeskundige werd door het parket van Namen opgetrommeld om de plaats van de dubbele moordpoging te onderzoeken. De verdachte, die nog geen voorgaanden heeft bij het gerecht, wordt in de loop van maandag voor de onderzoeksrechter geleid.