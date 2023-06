Lommel

Jens D’Joos (33) uit Lommel, polyvalent operator bij Visko Teepak

Cheyenna van Egmond (32) uit Eindhoven, winkelbediende bij Jumbo

Kinderen: Elany (12) en Esmée (2)

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “16 jaar geleden op school. We zaten in het Sint-Lutgardis College in Mol.” (nma)

