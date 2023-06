Al meteen vlinders in nieuw seizoen ‘B&B zoekt lief’

An Lemmens mag weer cupido spelen in ‘B&B zoekt lief’. Al in de eerste week van het nieuwe seizoen duiken er vlinders op.

B&B-eigenaars Sandra (40, Turkije), Nele (57, Brazilië), Mabel (59, Frankrijk), Alicia (26, Portugal), Frank (63, Frankrijk) en Wim (42, Spanje) beginnen aan hun avontuur. De eerste ontmoetingen in hun B&B staan op de planning. Mabel voelt zich na zeven jaar klaar om zich voor iemand nieuw open te stellen. Ze geeft meteen een belangrijke taak aan Lemmens: zij mag de vier singles uit de aanmeldingen selecteren. De reden? “Ik heb al genoeg beslissingen moeten nemen, nu wil ik gewoon zien wat er op mijn pad komt. Verras me maar!” De presentatrice kiest voor Hans, een warme en zorgende kerel. En dat lijkt meteen een schot in de roos.

Mabel en Hans, dat lijkt meteen een schot in de roos. — © VTM

Frank mag in de Franse Alpen de vrolijke Ilse verwelkomen. En in Turkije is de jarige Sandra zenuwachtig om haar eerste vrijgezelle bezoeker te verwelkomen. Chef-kok Valentin is meteen verkocht, en doet zijn best om haar te charmeren. Al zijn er kapers op de kust. Dat zorgt meteen voor enkele ongemakkelijke situaties.

Danny en Valentin zien het allebei wel zitten met Sandra. — © VTM

In Spanje kent Valerie een coup-de-foudre als ze de West-Vlaamse Wim ontmoet. En Alicia laat in Portugal meteen een diepe indruk na op de vrijgezelle Niels. “Ze zag er nog beter uit in het echt dan op haar foto’s”, zegt hij enthousiast. Dat belooft.