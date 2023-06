GEMEENTERAAD. Halense jaarrekening 2022 zet messen op scherp: “Moedeloos”

HERK-DE-STAD

Jaarrekening 2022: Bij de bespreking van de rekening (inkomsten en uitgaven) van het jaar 2022 wees burgemeester Bert Moyaers (Vooruit) op de toename van de investeringen: “Het bedrag ging van 1,6 miljoen in 2020 en 1 miljoen in 2021 naar 4,6 miljoen in 2022, vooral toe te schrijven aan de heraanleg van de Amandinaweg. Toch is de schuld per inwoner gedaald: van 810 naar 725 euro.”

Kritiek oppositie: De oppositie had een andere kijk. “Deze jaarrekening maakt moedeloos. Veel van de beloftes van het begin van de legislatuur zijn nog niet gerealiseerd: de herinrichting van het centrum van Schakkebroek, het nieuw administratief centrum, nieuwbouw voor chiro, de schoolcampus in Berbroek”, zei N-VA-fractieleider Karolien Grosemans. NIEUW-fractieleider Lo Guypen trad haar bij: “Het investeringsprogramma is ontgoochelend klein. Symbool hiervoor staat het dossier voor het nieuw administratief centrum. Tien jaren na de opstart is dat nog altijd gerealiseerd. Dit is een mak en plat beleid, zonder overleg en zonder ploeggeest. Met zo’n resultaat kan niemand tevreden zijn.” Eerste schepen Mark Vanleeuw (Open Vld) nam de kritiek niet: “Voor een aantal dossiers zijn wij afhankelijk van andere initiatiefnemers. Denk maar de nieuwbouw van de chiro en de schoolcampus in Berbroek.”

Rode Kruisstraat: De raad keurde het bestek voor de werken in de Rode Kruisstraat goed. “Het dossier sluit aan op de heraanleg van de Amandinaweg”, legt schepen van Openbare Werken Mark Vanleeuw (Open Vld) uit. “De werken worden op 2,4 miljoen euro geraamd, maar het aandeel van ons als stad bedraagt 882.000 euro. De straat krijgt een nieuw wegdek. Er komt gescheiden riolering voor afvalwater ne hemelwater. Fietssuggestiestroken komen er niet. Die zijn er wel op de Amandinaweg, die prioriteit voor fietsers heeft.”