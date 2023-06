Hasselt

Leef in het nu, klinkt het wellicht op een of andere muurtegel. Toch: soms loont het om eens flink vooruit te blikken. Zodat je niet te laat bent om tickets te reserveren bijvoorbeeld, want de cc’s presenteren nu hun programma voor het komende cultuurseizoen. Zeg niet dat we je niet gewaarschuwd hebben als je ergens voor het bordje ‘uitverkocht’ staat.