38 maanden cel voor Roemeen die voor 160.000 euro juwelen stal bij Truiense juwelier

Een 45-jarige Roemeen is tot 38 maanden cel veroordeeld voor de diefstal van 613 juwelen bij Juweliers Jehaes in Sint-Truiden. De dader wurmde zich door het keldergat bij de buren, maakte een gat in de muur en ging ervandoor met voor net geen 160.000 euro aan juwelen.

De rechter in Hasselt bestempelde de Roemeen in het vonnis als een rondtrekker die zich op systematische wijze schuldig maakt aan diefstallen. Het leverde hem in Nederland al eens achttien maanden cel op en nog eens vier jaar in Duitsland. In België was zijn strafblad nog blanco.

Gat in de muur

De inbraak in de Truiense Luikerstraat speelde zich af in de nacht van 11 op 12 juli vorig jaar. Rond 4.30 uur trad het alarm in werking, maar bij aankomst van de politie was de vogel al gaan vliegen. Wel troffen de agenten er nog inbrekersmateriaal aan zoals werkhandschoenen, een kniptang en een koevoet. Al snel bleek dat de inbreker zich een weg richting juwelierszaak had gebaand via het aanpalende, leegstaande pand. Door een gat in de keldermuur te maken, raakte de dader binnen bij de juwelier.

Geen bende

De speurders kwamen de Roemeen op het spoor via zijn DNA op het inbrekersmateriaal. Dankzij een Europees aanhoudingsbevel kon de veertiger op 25 januari in Roemenië gearresteerd worden. De inbraak en diefstal komt hem nu op 38 maanden cel en 2.400 euro boete te staan. Wel sprak de rechter hem vrij van bendevorming bij gebrek aan bewijzen. Zijn advocate pleitte op het proces ook al dat er nergens voet- of andere sporen van medeplichtigen waren aangetroffen. Aan de juwelier is de Roemeen een schadevergoeding van 650 euro verschuldigd. De verzekeraar kreeg 167.000 euro toegewezen.