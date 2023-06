EUROPESE SPELEN. Badmintonster Lianne Tan wint eerste groepsmatch, boogschutter Jarno De Smedt strandt in 1/16de finales van recurvecompetitie

Een nieuwe dag op de Europese Spelen in Polen, met opnieuw veel Belgen in actie. Volg hun prestaties en andere opvallende gebeurtenissen vanuit Krakau via deze pagina!

Badmintonster Lianne Tan wint eerste groepsmatch

Lianne Tan (BWF 45) heeft maandag op de Europese Spelen in Polen haar eerste wedstrijd in het badminton gewonnen. De Limburgse was in groep F met 2-0 te sterk voor de Italiaanse Yasmina Hamza (BWF 120). Het werd twee keer 21-10.

Tan neemt het als zesde reekshoofd in haar poule ook nog op tegen de Hongaarse Vivien Sandorhazi (BWF 74) en de Finse Nella Nyqvest (BWF 407). Een plaats in de top twee levert een ticket voor de achtste finales op.

Boogschutter Jarno De Smedt strandt in zestiende finales van recurvecompetitie

Boogschutter Jarno De Smedt is maandag uitgeschakeld in de zestiende finales van de individuele recurvecompetitie op de Europese Spelen in Polen. De 23-jarige De Smedt verloor in het Plaszowianka Archery Park in Krakau met 7-3 van de Fransman Nicolas Bernardi.