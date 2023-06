Stierhaai grijpt visser beet en sleurt hem mee in het water: “Een geluk dat ik nog leef”

Op beelden is te zien hoe visser Nick zijn handen in het water wast in het Everglades National Park in Florida. Plots grijpt een stierhaai zijn hand en sleurt hem mee het water in. Zijn vrienden springen meteen in actie en trekken hem terug in de boot. Als bij wonder houdt Nick er alleen een wond op zijn hand aan over. Met de video wil hij anderen waarschuwen. “Er zwemmen effectief haaien in dit park en de waarschuwingen om je handen en voeten binnen het vaartuig te houden, zijn niet overdreven”, zegt hij.