Ronny Deila leidt eerste training bij Club Brugge na tumultueus vertrek in Luik: “Ik heb nooit gelogen”

“Toch wat stressy”, grijnst Deila wanneer er hem naar zijn eerste dag als trainer van Club Brugge wordt gevraagd. De man maakt nog volop kennis met zijn staf, zijn spelers, de faciliteiten en de medewerkers. “Dat is logisch: het voelt een beetje aan als een eerste schooldag. Maar omdat ik al een paar keer van school veranderd ben de laatste jaren, ben ik dat al gewoon.” (lacht)

Geen spijt

De eerste trainingssessie van Deila duurde een kleine twee uur. Hij kreeg een jonge groep voor zich, met veel NXT-talenten die de komende weken mogen proeven van het grote werk. Maar ook jongens als Rits, Mechele, Yaremchuk en Onyedika trainden al mee. Jutgla, Nielsen, Mata en Meijer hielden het nog bij individueel- en loopwerk. Tien anderen – zoals Vanaken, Lang en Skov Olsen – hebben nog vakantie.

Waarom Club Brugge, wou iemand weten. “Ambitie heeft mij naar hier gebracht. Elk jaar strijdt deze ploeg om de titel, al was er vorig jaar wel wat afstand met de top drie. Ik wil prijzen winnen.” En dat ging volgens hem niet bij Standard, waar hij wel een “geweldige ervaring” had. “Op termijn zou dat daar wel lukken, maar nu nog niet. Op alle vlakken is er een kloof met Club.” Ze zullen het graag horen in Luik, waar de fans furieus waren na zijn vertrek. “Ik begrijp hen”, zegt Deila. “We hebben een mooi jaar gehad. Ik heb geen spijt: dit is een beslissing van mijn hart. Het was tijd voor de volgende stap.”

Kern uitdunnen

En dan was er ook nog de beruchte persconferentie, waar Deila ontkende dat hij zijn woord aan Club had gegeven. “Ik kan mezelf in de spiegel bekijken. En ik heb nooit gelogen. Tijdens die persconferentie heb ik gezegd dat er op clubniveau geen contact was, én dat ik geen akkoord had met Club. Dat klopte allemaal. De mensen van de club wisten perfect wat er gaande was. Maar ik wil niet meer teveel praten over wat toen gebeurd is, want ik ben enorm dankbaar voor mijn jaar op Sclessin.”

Waar Deila wél prioriteit aan wil geven de komende weken, is het uitdunnen van de kern. De Noord wil naar 18 à 20 veldspelers, afhankelijk of er een Europese poulefase wordt gespeeld. “Deze kern is te groot. Wanneer je met 24 veldspelers traint, moet je er elke week zes ontgoochelen en worden jongens ongelukkig. En dan is het ook onmogelijk om beloften te integreren. We zullen zien waar we landen. Of ik nog uitgaande transfers verwacht, zoals van Noa Lang? Ik ga met iedereen praten de komende weken. Maar ik wil wel dat mensen die nog speler van Club Brugge zijn, zich volop focussen op hun werk hier. Anders halen we geen resultaten.”

