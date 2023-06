Australische hagedissoort blijkt na halve eeuw dan toch niet uitgestorven

Voor het eerst sinds 1969 heeft iemand in Australië de Victoriaanse grondagaam gespot. Nu wordt een kweekprogramma opgestart, in de hoop dat het reptiel niet zal uitsterven.

De hagedissoort werd in Australië als uitgestorven beschouwd. Ten westen van Melbourne werd het reptiel in 1969 nog eens gespot, maar sindsdien werd geen enkele waarneming gedaan. Door de verwoesting van zijn habitat, zo werd altijd aangenomen.

In 2017 begon daar plots twijfel over te bestaan. Er was een melding, zonder foto, van een Victoriaanse grondagaam die gezien was. Het wakkerde de hoop weer aan bij Zoos Victoria, de koepel van de dierentuin in de deelstaat, om meer waarnemingen te doen. Er werd een online platform geopend, en dat heeft eindelijk resultaat opgeleverd.

“Een ongelofelijke herontdekking”, noemt het Australische parlementslid Ingrid Stitt het op Facebook. Ze kondigt verder aan dat er een kweekprogramma opgestart zal worden om ervoor te zorgen dat het reptiel niet zal uitsterven.