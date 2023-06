Wegkapiteins redden leven van wielertoerist die hartstilstand kreeg: “Zonder AED-toestel was de man er niet meer geweest”

Wat een lange fietsrit onder de stralende zon moest worden, draaide voor het Casino Cycling Team uit Knokke afgelopen zaterdag even heel anders uit. Een lid kreeg plots een hartstilstand, maar na een geslaagde reanimatie door de wegkapiteins met behulp van een AED-toestel en de snelle interventie van de MUG-heli, werd de wielertoerist overgevlogen naar het AZ Sint-Jan in Brugge. Voorzitter Rudi Lippens besloot slechts vier maanden geleden de toestellen aan te kopen, maar is blij met zijn keuze. “Als je feesten kan betalen, dan moet je dit ook aankopen.”

Op zaterdag 24 juni om 9.30 uur was het zoals gewoonlijk verzamelen geblazen voor het casino voor de fietstocht van het Casino Cycling Team Knokke. Met zo’n 1350 leden is de club de grootste van België. Afgelopen zaterdag stonden ze met 230 aan de start waarbij 6 groepen werden gevormd met ondersteuning van motorrijders. Sedert 4 maanden hebben deze laatsten een AED-toestel aan boord. De motorrijders dienen ter ondersteuning van de veiligheid maar hebben dus ook een belangrijk levensreddend toestel aan boord.

Aankoop AED-toestellen

“Sinds drie jaar krijgen we begeleiding van motards. Zij staan elke rit via een radio in contact met de wegkapiteins om gevaarlijke situaties te signaleren en te communiceren”, zegt Rudi. Jaarlijks volgen zij samen met 25 wegkapiteins een EHBO-cursus. Tijdens deze cursus werd beslist dat de club 6 AED-toestellen zou aanschaffen om die met de motards mee te geven. “Ik vroeg aan de instructeur of het niet beter is dat elke motard zo’n AED-toestel aan boord heeft. De instructeur zei onmiddellijk: ben je in de mogelijkheid dit aan te kopen, doe het dan zeker.”

Rudi aarzelde geen seconde en besloot zes toestellen aan te kopen. Slechts vier maanden na de aankoop ondervond de club zelf hoe belangrijk zo’n toestel kan zijn. “We rijden altijd in verschillende groepen”, zegt Rudi. “Het slachtoffer, een 60-jarige man, reed in groep twee. Die groep reed te snel voor hem, waarna hij aan de kant wachtte op de volgende groep. Toen die groep aankwam, viel de man plots neer.”

Toedienen eerste zorgen

De wegkapiteins, motards en voorzitter ontfermden zich onmiddellijk over het slachtoffer. “Dankzij de actie van de wegkapiteins en het inschakelen van een AED heeft men een lid van ons Casino Cycling Team Knokke kunnen redden” vertelt voorzitter Rudi. “Felicitaties van de Nederlandse wegpolitie en door de artsen van het AZ Sint Jan Brugge deden deugd. Het slachtoffer werd na zowat een half uur stabilisatie ter plaatse overgevlogen naar het hospitaal in Brugge. Op dit moment is de situatie onder controle en wellicht zal onze fietskompaan dit nog kunnen navertellen. Hij is wel onder de indruk van het hele gebeuren en wij eigenlijk ook.”

De man onderging in het AZ Sint-Jan een operatie en is nu herstellende. — © rr

Hiermee is nog eens bewezen hoe belangrijk een AED-toestel is. “Na de aankoop vroegen veel mensen mij of dat allemaal wel nodig is, maar het antwoord is dus ja. Wij organiseren ook veel feesten die ook heel wat kosten. Als je feesten kan organiseren, dan moet en kan je dit ook aankopen vind ik. Ik was zelf emotioneel, omdat ik blij ben dat we de toestellen toch hebben aangekocht”, aldus Rudi.

Voorzitter Rudi hoopt dat heel wat clubs hun voorbeeld zullen volgen. “Zonder dat toestel was de man er niet meer geweest, dat ben ik zeker.”