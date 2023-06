Elise Mertens blijft 28e op WTA-ranking, Wickmayer en Bonaventure schuiven op

Achter Mertens springt Ysaline Bonaventure (90e, +3) over Maryna Zanevska (92,-). Bonaventure is zo opnieuw de Belgische nummer twee. Yanina Wickmayer boekt zes plaatsen winst, ze is nu 111e. Greet Minnen staat op de 121e stek (-10).

Bovenin verzuimde Aryna Sabalenka te naderen op de Poolse leidster Iga Swiatek. De Wit-Russin werd afgelopen week uitgeschakeld in de achtste finales in Berlijn. Swiatek, die afgelopen week niet in actie kwam, heeft nog een comfortabele voorsprong van 874 punten op Sabalenka. Op de derde plaatst staat de Kazachse Elena Rybakina, titelverdedigster op Wimbledon. De Française Caroline Garcia, die in Berlijn in de kwartfinales strandde, zakt van de vierde naar de vijfde plaats. De Amerikaanse Jessica Pegula, nu vierde, schuift zo een plek op.

Na haar nederlaag in de finale in Birmingham duikt de Tsjechische Barbora Krejcikova opnieuw de top 10 (10e, +2) binnen. Haar landgenote Petra Kvitova, die Wimbledon twee keer won (2011, 2014), blijft negende na haar 31e WTA-titel in Berlijn. Kvitova’s opponente in de finale, de Kroatische Donna Vekic, komt de top 20 (20e, +3) binnen. De Letse Jelena Ostapenko, eindwinnares in Birmingham, blijft 17e.