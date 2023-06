Dronken Roemeen vlucht voor politie en crasht op wegenwerken in Meershoven

Een 33-jarige Roemeen die te veel had gedronken, heeft vorig weekend met gedoofde lichten een politiecontrole ontvlucht. De bestuurder zwalpte over de wegen in Bilzen en crashte op de wegenwerken in Meershoven.

De auto met Nederlands kenteken begon te tuimelen en belandde op zijn dak in de berm. De 33-jarige Roemeen bleef zo goed als ongedeerd. De man blies positief: 1,5 promille alcohol in het bloed. Hij werd ter ontnuchtering opgesloten in de politiecel en zal nog voor de politierechter moeten komen.

In de nacht van zaterdag op zondag werd de bestuurder betrapt op de sluipweg tussen de Biesenweg en de Riemsterweg in Bilzen. De politie volgde de auto met Nederlands kenteken en zag hoe het zwalpende voertuig het verkeer in gevaar bracht. Toen de politie de bestuurder wilde controleren, gaf de man eerst nog de indruk om naar de kant te gaan om daarna te vluchten richting Bilzen-centrum. De Roemeen ging steeds sneller rijden en doofde ook de lichten. Aan de wegenwerken in Meershoven ging het fout. Het tollende voertuig botste tegen een geparkeerd voertuig op een oprit en beschadigde ook de gevel van een appartementsgebouw.