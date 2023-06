We trekken weer massaal op vakantie naar het buitenland, maar naast mooie stranden, lange bergwandelingen, veel zon en rust loeren er ook gevaren om de hoek. We willen ons beschermen, maar dan vertelt de apotheker dat het vaccin tegen tekenencefalitis niet meer te verkrijgen is en lezen we in de krant dat in Oostenrijk een mazelenepidemie is uitgebroken. Help! Dokter?