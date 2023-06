Kim Van Oncen genoot met volle teugen op pre-huwelijksparty van Thibaut en Mishel: “Schotels met shotjes werden aangerukt: gevaarlijk”

Thibaut Courtois lijkt de Rode Duivels-rel van vorige week inmiddels te hebben doorgespoeld. Figuurlijk, maar ook letterlijk. Dat laatste met fancy cocktails en shotjes sterke drank. Dat weten we dan weer via Kim Van Oncen, die zondag een van de gelukkige gasten was op de exclusieve pre-huwelijksparty van Courtois en zijn aanstaande bruid Mishel Gerzig in Cannes. “Ik heb maar een beetje geslapen”, zegt de radiopresentatrice maandagochtend aan de telefoon tegen haar medepresentator Peter Van de Veire.

Thibaut Courtois en het Israëlische model Mishel Gerzig stappen vandaag in het huwelijksbootje, maar de festiviteiten zijn zondag al begonnen met een exclusieve pre-party aan de kust in Cannes. Naast heel wat collega-voetballers van de doelman van Real Madrid, kreeg onder meer ook radiopresentatrice Kim Van Oncen een uitnodiging in de bus voor het hele gebeuren.

© Frank Abbeloos / Instagram

Normaal gezien zit Van Oncen vroeg in de ochtend in een radiostudio aan de Reyerslaan in Brussel, maar uitzonderlijk kreeg ze van haar medepresentator Peter Van de Veire een vrijgeleide om een dagje te skippen. Van de Veire kreeg zijn maatje de ochtend na de pre-party wel aan de lijn, al was het aan haar stem te horen dat het een stevig feestnachtje was.

“Het was heel leuk en ik heb maar een beetje geslapen”, vertelt Van Oncen met schorre stem. “Thibaut en de bruid zagen er heel gelukkig en mooi uit. Het zag er uit alsof ze zich heel goed amuseerden.”

Wie gehoopt had om via Kim Van Oncen sappige foto’s of verhalen te krijgen was er aan voor de moeite. “Er stonden bij de inkom van die grote mannen met oortjes in, die duidelijk maakten dat er geen beelden gemaakt mochten worden en daar heb ik me ook maar aan gehouden.”

Of ze dan misschien wel wat namen kon opnoemen van andere gasten? “Er waren heel wat bekende voetballers, maar ik ken die allemaal niet. Volgens mijn man was onder andere de doelman van Sevilla er.”

Pasta met truffels en shotjes drank

En kan ze dan misschien wel wat meer vertellen over het culinaire aspect van het feest? “Het eten was supergoed. Zo werd er pasta met truffels geserveerd, oesters, toastjes met foie gras,... En het was open bar, dus ik heb wel wat cocktails gedronken. Er passeerden ook schotels met shotjes, héél gevaarlijk.”

Na de weinige uurtjes slaap wacht vandaag het échte huwelijksfeest, maar ook dat is gehuld in een waas van geheimdoenerij. Ook de gasten die er op zijn uitgenodigd, blijven in het ongewisse over wat er staat te gebeuren.