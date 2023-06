Van Quickenborne over incident met Vandenbroucke: “Dit was tussen ons en ik had dat liever zo gehouden”

Vorige week was er veel te doen over het incident tussen de federale ministers. Tijdens een vergadering van het kernkabinet zou Vandenbroucke zijn collega fysiek verhinderd hebben om de zaal te verlaten zodat hij zijn punt nog kon maken. Van Quickenborne zei toen daar niet licht over te gaan.

Afgelopen weekend kwam het op een nieuwe vergadering van de Kern tot een verzoening. Dat bevestigde Van Quickenborne maandagochtend op Radio 1. “Dit was een incident tussen ons beiden en ik had liever zo gehouden”, zei hij daar. “We hebben al 2,5 jaar goed samengewerkt en hij is een sterkhouder in deze regering. Hij is een socialist en ik een liberaal, maar toch hebben we samen al voor doorbraken gezorgd in dossiers die vast zaten. Ik wil dat zo houden.”

De voorbije dagen waren “niet om trots op te zijn” voor de politiek, zei Van Quickenborne nog. “Maar er liggen belangrijke dossiers op tafel en we moeten met oplossingen komen. Dit weekend hebben daar al stappen in gezet, door goed te vergaderen en onder meer rond de kerncentrales een doorbraak te bereiken. Alle leden van de Kern waren positief.”

Lahbib

Van Quickenborne ging ook in op de heisa rond minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib. Hij verwacht drie zaken in de nieuwe Kamercommissie Buitenlandse Zaken maandagnamiddag, zo zei hij: “volledigheid, nederigheid en introspectie”. Als de MR-minister daarin slaagt en op alle vragen van de parlementsleden kan antwoorden, dan zal minister Lahbib de crisis volgens Van Quickenborne overleven.

“Het is niet aan mij om haar terecht te wijzen, maar het is duidelijk dat ze vollediger moet zijn. Ik denk dat zij ook beseft dat het beter kan. Alle vragen van de parlementsleden moeten beantwoord worden, niet alleen die van de oppositie, maar ook van de meerderheid”, aldus Van Quickenborne.

Volgens de Open VLD-minister moet Lahbib erkennen dat “bepaalde zaken beter hadden kunnen lopen”. Als minister Lahbib dat toegeeft en “een voorbeeld neemt aan de eerste minister (die vorige week erkende dat er zaken beter hadden kunnen lopen, red.)” dan kan de MR-politica de storm volgens Van Quickenborne overleven.