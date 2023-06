Youtuber MrBeast weigerde uitnodiging om mee te duiken met de Titan

De populaire Youtube MrBeast had net zo goed mee in de duikboot kunnen zitten die op weg naar de Titanic verongelukt is. Dat heeft hij op sociale media gezegd.

“Ik werd eerder deze maand uitgenodigd om met een duikboot naar de Titanic te duiken”, zegt de man op Twitter. “Ik heb nee gezegd. Akelig dat ik aan boord had kunnen zijn.” Hij deelt een screenshot van een bericht dat hij kreeg. “Trouwens: ik ga met een duikboot naar de Titanic deze maand. Het team zou het geweldig vinden als je zou meekomen.”

(lees verder onder de tweet)

Jimmy Davidson, de echte naam van de Youtuber, geeft niet meer uitleg dan dat. Het is dus niet helemaal duidelijk of hij precies aan deze expeditie zou deelgenomen hebben en in de verongelukte Titan had kunnen zitten.

MrBeast is met meer dan 162 miljoen volgers de populairste Youtuber van de planeet. Hij pakt in zijn video’s uit met stunts, wedstrijdjes en filantropie.