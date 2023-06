Belgian Cats klauwen, 3x3 Lions brullen zelfs zonder reserve, taekwondosucces: dit hebt u afgelopen weekend mogelijk gemist

Het is niet al voetbal of wielrennen wat de klok slaat. Daarom: een greep uit sportieve exploten dit u afgelopen weekend mogelijk heeft gemist.

1. Eindelijk een titel voor de Belgian Cats

De Europese titel, een gouden medaille. Nooit presteerden de Belgian Cats beter op een internationaal toernooi. De Cats behaalden voor dit EK al twee keer brons op een EK, ze eindigden als vierde op een WK en misten op een zucht de halve finales van de Olympische Spelen waar ze voor het eerst aan deelnamen. Maar in Slovenië behaalden de Cats eindelijk een andere kleur. Meer nog: voor het eerst winnen ze een internationaal toernooi In de finale ging grootmacht Spanje na een nagelbijter voor de bijl: 64-58. (hjb, cpm)

© BELGA

2. Sarah Chaari, na wereldkampioene ook goud op Europese Spelen

Taekwondoka Sarah Chaari heeft het goud behaald in de klasse tot 62 kilogram. Chaari is ook wereldkampioene. Ze won de finale tegen de Tsjechische Petra Stolbova. De klasse tot 62 kilogram is geen olympische discipline. In de -67 kilogram, wel op het programma van de Olympische Spelen, staat de 18-jarige Chaari momenteel als derde van de wereld gerangschikt.

Sarah Chaari. — © EPA-EFE

3. 3x3 Lions (zonder reserve) behalen eerste medaille op internationaal toernooi

Na de vierde plaatsen op de Olympische Spelen in Tokio en het WK in Antwerpen hebben de 3x3 Lions eindelijk een medaille beet. Op de Europese Spelen in Krakau pakten ze zilver. In de finale waren ze niet opgewassen tegen olympisch kampioen Letland: 19-11.

“De vierde plaats begon mij een beetje te achtervolgen”, lacht Thibaut Vervoort. “Het zat ook in mijn achterhoofd tijdens de halve finale tegen Duitsland. Dat we daar wonnen, gaf een ontlading.”

Opmerkelijk: Thibaut Vervoort, Bryan De Valck en Dennis Donkor speelden vrijwel het hele toernooi zonder reserve nadat Caspar Augustijnen na negen seconden in de eerste groepsmatch tegen Slovenië een zware knieblessure opliep. “Op het moment dat Caspar uitviel, was op onze gezichten het ongeloof af te lezen. Zoiets wens je niemand toe. Maar we hebben tegen elkaar gezegd dat, ook al hadden we veel tegenslag, we de koppen bij elkaar zouden steken en ervoor zouden blijven gaan. Met deze medaille als gevolg. Hier zou ik elke dag voor tekenen. Het is iets unieks wat we hebben gepresteerd, zeker na wat er met Caspar is gebeurd. Het is een uniek en speciaal toernooi geworden. Deze medaille krijgt een speciaal plekje.” (cpm, blg)

Bryan De Valck, Dennis Donkor, Thibaut Vervoort en de geblesseerde Caspar Augustijnen. — © BELGA

4. Daar is Snelle Jelle weer

Jelle Geens, bijgenaamd Snelle Jelle, is voor het eerst dit seizoen op het podium beland in de World Triathlon Series (WTS), het hoogste niveau. In het Canadese Montreal behaalde hij de derde plaats.

Onze landgenoot werkte de sprinttriatlon (750m zwemmen, 20km fietsen en 5km lopen) af in 54:02, 15 seconden trager dan de Australische winnaar Matthew Hauser. De tweede plaats ging naar de Braziliaan Manoel Messias. Marten Van Riel werd negende, terwijl Claire Michel bij de vrouwen een twintigste plaats liet optekenen.

Jelle Geens. — © world thriatlon

5. Belgische motorcrossweelde

Het zijn hoogdagen voor de Belgische motorcross. Met z’n drietjes stonden ze te blinken op het MX2-podium in Sumbawa. Lucas Coenen - amper 16 jaar - pakte in Indonesië de eerste GP-zege in zijn carrière. Hij haalde het voor Liam Everts en Jago Geerts.

Een grote verrassing is het overigens niet, de overwinning van Lucas Coenen. De Husqvarna-rijder zit al een tijdje in topvorm, won voor dit weekend ook al twee reeksen, maar zag een mogelijke GP-zege door mechanische pech tot twee keer toe door zijn neus geboord. In Sumbawa zat het Lucas dus wél mee. Coenen is meteen ook de derde Belg die dit seizoen een GP-zege pakt, na Geerts (3x) en Everts. Iets wat ook niet vaak meer gebeurt. De laatste keer dateert al van 2009 toen Desalle, De Dycker en Van Horebeek een GP wisten te winnen. (jüs)