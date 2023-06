Elton John neemt afscheid van Brits publiek op Glastonbury: “Dit is een heel emotionele avond”

De voorbije dagen waren Arctic Monkeys, verrassingsact Foo Fighters, Lizzo en Guns ’n Roses de namen waar het meest over gesproken werd op Glastonbury. Maar Elton John als headliner op zaterdag was een concert waar veel festivalgangers naar uitkijken. De eerste keer van de Britse zanger, 76 jaar ondertussen, op Glastonbury en meteen zijn laatste in zijn thuisland.

“Oh wauw, ik had nooit gedacht dat ik ooit op Glastonbury zou spelen”, zei hij. “Maar hier ben ik.” De Brit droeg een gouden jas en een roze bril, en ging gretig door zijn vele hits die hij de voorbije decennia bijeen gespeeld heeft. Your song, Candle in the wind, I’m still standing, Crocodile rock en ga zo maar door. “Dit is een heel speciale en emotionele avond voor mij, want het is mijn laatste show ooit in Engeland en Groot-Brittannië ooit”, voegde hij er nog aan toe.

John is al ruim twee jaar bezig met een afscheidstournee, die hem ook al tweemaal naar het Sportpaleis bracht. Maar een spektakel als op Glastonbury zagen de fans tot nu toe nog niet. Vier gasten kwamen het podium op: zangers Jacob Lusk, Stephen Sanchez, Rina Sawayama en Brandon Flowers. Vooral die laatste, de zanger van The Killers, maakte het memorabel door mee Tiny dancer te zingen.

Al bleven veel fans daarmee toch op hun honger. Ter vergelijking: vorig jaar was Paul McCartney headliner op Glastonbury, en bij hem kwamen Bruce Springsteen en Dave Grohl mee spelen en zingen. Bex Whiting (35), een van de aanwezige fans, zei dan ook te genoten hebben van Elton John. “Maar ik vind dat de gasten grotere namen hadden kunnen zijn.” De fans hadden vooraf onder meer gespeculeerd over de komst van Britney Spears of Eminem, maar daar kwam dus niets van in huis.

Afsluiten deed hij met een grootse opvoering van zijn onsterfelijke klassieker Rocket man.