Buitenlandse media zien twee Cats een sterk Spanje de das omdoen: “Bezweken voor de grootsheid van MVP Emma Meesseman”

De Belgian Cats hebben zondagavond geschiedenis geschreven, en hoe! Na een bloedstollende partij tegen Spanje, waarbij de Cats bijna de hele match onder lagen, trokken ze het laken in het absolute slot naar zich toe. Cruciale schakels in de finale waren wederom Emma Meesseman, maar ook Kyara Linskens. Dat is ook de buitenlandse media niet ontgaan...

AS: “Bezweken voor de grootsheid van MVP Emma Meesseman”

Het Spaanse AS zag hoe een sterk Spanje in het absolute slot alsnog de duimen moest leggen voor de Belgian Cats, met vooral dank aan twee dames. “We kregen een enorm koude douche voor een team dat zijn rivaal domineerde tijdens de eerste 36 minuten van de wedstrijd en dat zijn adem inhield tot de laatste 30 seconden, maar dat uiteindelijk bezweek onder de grootsheid van MVP Emma Meesseman. Ook Kyara Linskens kwam niet tekort met 18 punten en 15 rebounds. Haar hand in het laatste kwart was de sleutel tot een generatie die het Belgische vrouwenbasketbal naar nooit geziene hoogten heeft getild.”

L’Équipe: “België overwint Spanje en klimt naar het dak van Europa”

Het Franse L’Équipe zag de Belgian Cats dan weer op het moment van de waarheid opstonden. “Zelfs na 35 minuten van de 40 gedomineerd te worden, maakten de Belgische spelers alles ongedaan in money-time om voor het eerst in hun geschiedenis gekroond te worden tot Europees kampioen. België overwint Spanje en klimt naar het dak van Europa.”

Marca: “Niemand twijfelde dat het basketbalwonderkind van België MVP zou worden”

Het Spaanse Marca besteedde zelfs een heel artikel puur aan Emma Meesseman, de MVP van het EK. “In deze editie twijfelde niemand eraan dat zij het zou worden”, aldus de Spaanse krant. “Ze is het basketbalwonderkind van haar land. België wist hoe het moest lijden, maar Meesseman bracht verlossing. Als MVP van de finale, zette de puntjes op de i van een uitmuntende wedstrijd en bezorgde haar land het eerste goud in zijn geschiedenis.”

Kyara Linskens speelde een heel sterke finale. — © Anadolu Agency via Getty Images

El País: “De Belgische torens versmolten de ploeg van Miguel Méndez”

El País zag dan weer hoe Spanje het goud kon aanraken, maar in het absolute slot door twee Belgische dames werd versmoord. “De Belgische torens, Meesseman (24 punten en 8 rebounds) en Linskens (18 en 15) versmolten de ploeg van Miguel Méndez in de beslissende fase.”